Cuba: et le nom du successeur de Fidel est...

... Raul Castro, selon toute vraisemblance. Après 49 ans de pouvoir, le nom du successeur du «lider maximo» sera annoncé dimanche.

L'Union européenne a réitéré pour sa part son offre d'"un dialogue politique constructif" pour l'avènement d'une "démocratie pluraliste" dans l'île. Mais Raul Castro, qui a modifié son image de militaire endurci au profit de celle d'un réformateur prudent, a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de changements "spectaculaires" à attendre, et que tout devrait se faire "petit à petit" et "dans le socialisme".

Ministre de la Défense depuis près d'un demi-siècle, cet homme effacé et débonnaire dirige d'une main de fer l'armée cubaine, pilier d'un régime dont il a partagé tous les combats et les vicissitudes. Ces derniers mois, il a laissé les Cubains exprimer la longue liste de leurs griefs à l'égard de la puissante bureaucratie communiste. "Il a trois mois pour annoncer ses premières mesures, et un an pour faire bouger les choses. Sinon, les choses vont beaucoup se compliquer pour lui", a estimé un diplomate occidental.