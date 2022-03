Cuba: les «Dames en blanc» manifestent

Une unité de femmes policiers a expulsé lundi de la place de la Révolution à La Havane un groupe de «Dames en blanc», épouses et proches de prisonniers politiques, qui manifestaient.

«Elles ne sont pas détenues, on les évacue d'ici», a déclaré à la presse une des femmes policiers, tandis qu'une centaine de partisans du régime scandaient des «Pin, pon, dehors ! A bas les vers de terre !», l'épithète officiel pour désigner les exilés anti-castristes. «Nous demandons la liberté inconditionnelle et immédiate pour les prisonniers politiques, fondamentalement celle des 55 qui restent du groupe des 75» arrêtés en 2003 et condamnés à des peines de six à 28 ans de prison, a déclaré Laura Pollan, une des animatrices des «Dames en blanc».