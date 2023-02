Mode: Cuir et fesses à l'air: le look provocateur de Julia Fox

Le look de dominatrice de Julia Fox n’est pas passé inaperçu à la Fashion Week de New York.

Qu’elle adopte l’effet wet look ou qu’elle confectionne elle-même une robe en feuilles , Julia Fox fait régulièrement la Une pour ses tenues originales. Lors de la dernière Fashion Week de New York, le côté excentrique de l’actrice était néanmoins à son paroxysme.

Les fesses à l’air

Julia Fox et son sac à main: deux queues de cheval en un look.

Des pièces fortes à tout-va

Julia Fox est connue pour ses looks extravagants et n’hésite pas à fouler les tapis rouges en portant des pièces fortes, notamment un sac à main en cheveux humains. Des événements comme la Fashion Week de New York offrent à la star d’«Uncut Gems» la plateforme parfaite pour arborer des looks obscurs. À travers elle, ces événements servent souvent de tremplin pour mettre en lumière des marques de mode plutôt inconnues du grand public. À l’occasion du défilé de la marque new-yorkaise Seks, Julia Fox portait une micro-jupe en cuir associée à une volumineuse veste en fourrure et à des bottes tout aussi tape-à-l’œil.