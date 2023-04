Le cuivre déconnecté chez les ménages dès mars 2024

«En mars 2024, les opérateurs ne déconnecteront pas des clients qui ne possèdent que du cuivre. Ils commenceront par ceux qui disposent d'un mix avec de la fibre optique», rassure Luc Tapella, directeur de l'ILR. Le cuivre est amené à disparaître entièrement en 2030 au profit de la fibre optique qui doit garantir une connexion Internet plus performante.

Aujourd'hui 75,2% des ménages sont déjà raccordés au réseau de fibre optique (NDLR: différent de l'utilisation effective). La disparition du cuivre est amenée à s'accélérer dans moins d'un an. Les opérateurs informeront les clients concernés par courrier, six mois avant qu'ils ne soient déconnectés de leur réseau cuivre. Une seconde lettre, recommandée, arrivera 6 semaines avant la date.

Ce lundi l'ILR lance la campagne «Votre connexion Internet est-elle prête pour la transition?» et vous permet de vérifier la date de votre déconnection (si elle est déjà connue) sur myILR.lu. Ceci afin que les consommateurs n'attendent le dernier moment. «Nous invitons les gens à déjà réfléchir à leurs besoins et à se renseigner sur les offres existantes», souligne Luc Tapella, directeur de l'ILR.

«Certains opérateurs prennent en charge une partie des frais»

Concrètement, «vous décidez quel abonnement vous souhaitez. Puis vous contactez votre opérateur qui vous fera une offre et viendra chez vous évaluer la situation. Peut-être avez-vous déjà la fibre dans votre garage mais votre modem est dans une autre pièce et il suffit d'installer un câble pour le connecter», illustre Luc Tapella.

«Au-delà de la fibre optique, on peut également choisir d'utiliser un câble coaxial ou encore un routeur 4G ou 5G pour se connecter directement au réseau mobile», ajoute Tom Meyers, chef de service des communications électroniques à l'ILR.

Des démarches qui ont forcément un coût. «Certains opérateurs prennent une partie des frais d'installation en charge pour aider les clients. Des clients ont encore d'anciens abonnements qui coûtent très chers et peuvent à terme y gagner. D'autres payeront un peu plus cher mais pourront utiliser bien plus de services qu'avec leur technologie actuelle», tempère Luc Tapella.