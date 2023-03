Basketball/NBA: Curry donne un peu d’oxygène aux Warriors

Un coup de chaud de Stephen Curry, auteur de 39 points, a permis à Golden State de renverser La Nouvelle-Orléans (120-109) et de remonter à la sixième place de la Conférence Ouest, la dernière directement qualificative pour les play-offs, mardi en NBA. Les Warriors, qui repassent devant Minnesota (7e), étaient à la peine en première période, balbutiant leur basket, comme trop souvent cette saison, jusqu’à déplorer un retard de vingt unités avant la pause, face aux Pelicans (8e) de Brandon Ingram (26 pts).

L’entraîneur Steve Kerr ne masquait pas son courroux sur le banc et a bien dû le faire entendre dans le vestiaire, car son équipe est revenue avec d’autres velléités, guidée par Curry, son chef trois étoiles, qui a sonné la révolte, plantant notamment trois banderilles primées en 86 secondes en fin de troisième quart-temps. Le meilleur marqueur à trois points de l’histoire (8 passes, 8 rbds, 3 interceptions) a ensuite été relayé par Jordan Poole (21 pts) et Jonathan Kuminga (13 pts) qui ont inscrit 18 des 20 points de l’équipe au début du dernier quart-temps.

Septième succès de suite pour Memphis

Le Thunder (10e), qui pouvait chiper la 9e place aux Lakers, a manqué cette occasion en se faisant surprendre (137-134) sur son parquet par les Hornets, qui n’ont pourtant plus rien à gagner cette saison, car éliminés, et se prennent d’arbitrer les débats pour la course aux barrages à l’Ouest, en témoignent leurs deux précédentes victoires face aux Mavericks (11e). PJ Washington (43 pts) a brillé dans les rangs de Charlotte, impeccablement soutenu par Théo Maledon (19 pts, 9 passes).