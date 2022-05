Menaces et insultes : Cyberharcèlement: Magali Berdah porte plainte contre Booba

L'agente d’influenceurs se dit victime de menaces et d’insultes de la part du rappeur, depuis une semaine.

Depuis une semaine, Magali Berdah vit un véritable cauchemar. La fondatrice de l’agence Shauna Events se dit en effet victime de cyberharcèlement, a-t-elle confié sur les réseaux sociaux, preuves à l’appui, ainsi qu’au Parisien. Elle accuse Booba d’être à l’origine des menaces et des insultes qu’elle reçoit et a donc décidé de porter plainte contre lui pour cyberharcèlement et dénonciation calomnieuse. Elle l’attaque également au civil pour faire interdire son compte, qui a déjà été supprimé ou suspendu à plusieurs reprises.

«Je n’ai aucune autre solution pour essayer de le stopper, a-t-elle expliqué au quotidien français. Je suis dépassée par les événements, dépitée et dans une extrême détresse. Je n’ai aucun autre recours que la justice». Magali Berdah dit en effet avoir contacté des responsables de réseaux sociaux, mais aucun n’a réagi, affirme-t-elle. En plus de recevoir des centaines de messages, la Française serait victime d’appels en numéro masqué «chaque minute» et craint pour la sécurité de ses filles, d’autant plus que Booba aurait publié son adresse sur le Net.