Cyclisme au Luxembourg : Ben Healy a fait un grand numéro de costaud

VIANDEN – L’Irlandais s’est adjugé vendredi la 3e étape du Skoda-Tour de Luxembourg, au château de Vianden. Il en profite pour prendre les commandes de la course.

Ben Healy a souvent adopté cette tactique de course offensive. Photo: Serge Waldbillig / Skoda Tour Luxembourg

C’est une étape de prestige qu’a remporté vendredi l’Irlandais Ben Healy (EF Education – Easy Post), dans le cadre inédit et magnifique du château de Vianden. Dans la cour du monument, au sommet d’une montée étroite et très raide au revêtement pavé détrempé, celui qui avait attaqué à 33km de l’arrivée a résisté jusqu’au bout. En plus du bouquet du jour, il est récompensé par le maillot jaune de leader.

Ben Healy a devancé de quelques secondes Marc Hirschi et Dylan Teuns, qui ont aussi tenté leur chance de loin. Mais trop tard pour rejoindre l'Irlandais, auteur d’un grand numéro de costaud. Le coureur de 23 ans aux cheveux longs a souvent adopté cette tactique de course offensive, qui lui a déjà permis, entre autres succès, de remporter une étape du Giro cette saison. «Nous avions deux cartes à jouer dans l’équipe avec aussi Richard Carapaz, je devais attaquer de loin», explique le lauréat du jour. Il entend désormais «jouer le classement général» et garder son maillot jusqu’à dimanche.

Déluge

L’étape s’est déroulée pour une grande partie sous la pluie. C’est un véritable déluge qui s’est abattu sur Vianden et sa région durant l’étape, obligeant les coureurs à enfiler des imperméables et à redoubler d’attention sur ce parcours accidenté et piégeux, notamment dans sa partie finale. Certains ont même évité de peu la chute.

Il en fallait cependant davantage pour décourager quelques fuyards, dont Mats Wenzel (Leopard), Bastien Tronchon (AG2R-Citroën) et Ben Healy. Le premier a consolidé son maillot de meilleur grimpeur, tandis que le champion d’Irlande a résisté jusqu’au bout. «J’étais concentré sur la dernière montée, j’espérais que mon avance suffirait», reprend le vainqueur. Interrogé sur le cadre d’arrivée, il a assuré qu’il trouvait le Luxembourg «magnifique, impressionnant». Son sentiment sera renforcé s’il conserve le maillot jaune dimanche!