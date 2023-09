Le but du Skoda-Tour «n’est plus de grandir encore»

Pour en arriver là, il a fallu «de nombreuses réunions et un gros travail d’équipe, avec plus de 150 bénévoles», relève l’ancien coureur luxembourgeois. «C’est de cela dont je suis le plus fier», dit-il. Désormais, la course, qui a changé de braquet en 2020 en intégrant la deuxième division mondiale du cyclisme, «a atteint un certain niveau». À tel point que «le but n’est plus de grandir encore et d’atteindre le World Tour», assure Andy Schleck. Il rappelle que le Skoda-Tour est diffusé «dans 86 pays et vu par huit millions de personnes».