Juste avant une course en Chine, il se met en scène en mimant les yeux bridés

Un coureur cycliste de l'équipe Intermarché, l'Estonien Madis Mihkels, a été exclu par sa formation du Tour de Guangxi, mercredi en Chine, à la veille du départ de la course pour avoir mimé des yeux bridés sur les réseaux sociaux. «Nous regrettons vivement le comportement de notre coureur Madis Mihkels et les images apparues sur les réseaux sociaux (...). Nous avons décidé de retirer Madis Mihkels de l'épreuve et allons désormais analyser les suites disciplinaires à donner à cet incident», indique l'équipe belge dans un communiqué.