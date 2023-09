Le Belge Van Hooydonck arrête sa carrière à cause d'un problème cardiaque

Van Hooydonck, équipier notamment de Jonas Vingegaard et Wout Van Aert lors des deux derniers Tours de France, avait provoqué un accident impliquant plusieurs véhicules la semaine dernière à Kalmthout, dans le nord de la Belgique, après avoir eu un malaise au volant. Il avait été transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Sa femme, qui est enceinte et se trouvait à ses côtés, était sortie indemne de l'accident.

«Je vais me concentrer sur la rééducation et ma future paternité. Tout va bien pour Alicia et sa grossesse et on attend la naissance avec impatience. Cela m'aide beaucoup», a-t-il ajouté dans le communiqué de son équipe. Nathan Van Hooydonck, originaire de Gooreind, dans une zone rurale frontalière des Pays-Bas, a rejoint la Jumbo-Visma en 2021.