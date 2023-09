Le Portugal accueillera le départ en 2024 du… Tour d'Espagne

La ville de Lisbonne accueillera le départ du Tour d'Espagne 2024, qui se déroulera du 17 août au 8 septembre, et dont les trois premières étapes traverseront le territoire portugais, a annoncé dimanche le directeur de la course cycliste, Javier Guillén. La première étape de la 79e édition du tour d'Espagne partira de Lisbonne et arrivera à Oeiras, avec un forte probabilité «qu'il s'agisse d'un contre-la-montre individuel et que les deux autres étapes soient des étapes en ligne», a annoncé Javier Guillén lors d'un événement organisé à Madrid.