Cyclisme: Le roi Sagan raccroche son vélo

Pour Peter Sagan, triple champion du monde entre 2015 et 2017, c'est fini. Le Slovaque à l'aura de rock-star au sommet de sa gloire, a rangé son vélo sur route après le Tour de Vendée dimanche, ultime course d'une carrière fantastique (121 victoires dont 12 étapes du Tour de France) mais qui s'est achevée dans un certain anonymat au sein de l'équipe TotalEnergies.