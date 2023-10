Le sprinteur Nacer Bouhanni, handicapé par des blessures, tire sa révérence

«La vie en a décidé autrement»

«Après mon grave accident survenu l’année dernière qui m’a coûté une grave fracture de la cervicale et une très longue rééducation, j’étais devenu l’ombre de moi même», ajoute-t-il: «Je me suis battu corps et âmes pour essayer de retrouver mon niveau en vain. La vie en a décidé autrement».

Bouhanni compte au total 70 victoires sur le circuit, avec en point d'orgue le titre de champion de France sur route en 2012. Formé par la FDJ et passé par la Cofidis, le natif d'Epinal s'est également illustré avec six victoires d'étapes sur les grands Tours: trois sur la Vuelta et autant sur le Giro. Il a fait également parlé sa puissance et sa vélocité sur le Critérium du Dauphine, où il a signé trois succès d'étapes ou sur Paris-Nice (3 étapes aussi). En revanche, il n'a jamais réussi à s'imposer sur une étape du Tour de France en quatre participations.