Cyclisme: Le Tour de France partira de Lille en 2025

Les détails du «grand départ» et les étapes seront dévoilés lors d'une conférence de presse jeudi 30 novembre à 11h30 à la préfecture du Nord à Lille, a précisé ASO. Après trois éditions consécutives marquées par un démarrage à l'étranger, à Copenhague en 2022, Bilbao en 2023 et Florence l'an prochain, le «grand départ» du Tour effectuera donc son retour en France.

Pour la cinquième fois depuis sa création en 1903, la Grande boucle s'élancera de la région des Hauts-de-France, après les éditions 1960 (Lille), 1969 (Roubaix), 1994 (Lille) et 2001 (Dunkerque).

Le Tour de France 2024 (29 juin - 21 juillet), dont le tracé est déjà connu, débutera, lui, fait inédit, en Italie avec une arrivée à Nice et non pas à Paris, comme habituellement, en raison des Jeux olympiques. À l'occasion des JO-2024 (26 juillet - 11 août), la métropole lilloise accueillera les compétitions de handball et de basket-ball au stade Pierre Mauroy, à Villeneuve d'Ascq.