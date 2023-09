Sepp Kuss remporte la Vuelta, triplé historique pour Jumbo-Visma

La scène remonte à mercredi au sommet de l’Angliru et résume l’état d’esprit d’un homme habitué à s’effacer devant ses leaders avec un dévouement total: maillot rouge de leader du classement général sur le dos, il est installé à la place du passager dans une voiture de son équipe Jumbo-Visma pour redescendre à l’hôtel lorsqu’il voit son équipier Primoz Roglic s’approcher dans le rétroviseur. Aussitôt, il ouvre la portière, sort le pied droit et propose à son capitaine habituel de prendre sa place. «Non, non, reste», lui lance le Slovène avant de monter à l’arrière.

«Peut-être le meilleur grimpeur»

Sepp Kuss, 29 ans, n’est pas un meneur né, mais il présente un profil très recherché dans le cyclisme: celui de premier lieutenant en montagne. Un sherpa dont la mission est d’escorter ses leaders dans les pentes les plus raides, et de leur sauver la mise parfois, comme en 2020 lorsqu’il avait tracté un Roglic livide jusqu’au sommet du même Angliru.

«La victoire n’est pas tout pour lui»

Il y prend goût pourtant et migre rapidement en Europe pour rejoindre Jumbo-Visma où il assiste Jonas Vingegaard et Roglic dans la conquête de six grands Tours (deux Tours de France pour le Danois, trois Vueltas et un Giro pour le Slovène). Ses qualités sont telles que beaucoup d’équipes en feraient volontiers leur leader.