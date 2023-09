Le Belge Jenthe Biermans dompte les éléments à Mamer

Le Belge Jenthe Biermans s'est montré le plus rapide au sprint sur une route détrempée.

La grosse averse qui s’est abattue sur Mamer quelques minutes avant l’arrivée a profité au Belge Jenthe Biermans, qui a remporté la 2e étape du Skoda Tour de Luxembourg ce jeudi. Dans un sprint décousu sur une route détrempée, le coureur de la formation Arkea-Samsic s’est offert sa deuxième victoire de la saison en franchissant la ligne d’arrivée devant le Danois Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) et le Néerlandais Tim Van Dijke (Jumbo-Visma).

«Quand j’ai vu qu’il allait pleuvoir aujourd’hui j’étais content. Je suis toujours très bon sous la pluie, j’arrive mieux à me placer dans les sprints massifs», soulignait tout sourire le coureur de 27 ans après la course.

Comme mercredi au Kirchberg, le Danois Soren Kragh Andersen a dû se contenter de la 2e place de l’étape mais s'est consolé avec le maillot jaune de leader qu’il a subtilisé au Néo-Zélandais Corbin Strong pour 2’’ de bonification. Ambitieux sur cette 2e étape de 184 kilomètres entre Mondorf-les-Bains et Mamer, le Luxembourgeois Alex Kirsch a terminé 6e du sprint.

Mats Wenzel garde son maillot noir

En début de course, son compatriote Mats Wenzel a conforté son maillot noir de meilleur grimpeur en se glissant coup sur coup dans les deux échappées qui ont animé la course. Le coureur de l’équipe Leopard TOGT Pro Cycling est passé en tête de deux des trois difficultés du jour et s’est laissé décrocher quelques minutes avant que le peloton ne reprenne les fuyards à 11 km de l’arrivée.