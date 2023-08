Cyclisme: Un plateau de prestige pour le Tour de Luxembourg 2023

Alors que Le Škoda Tour de Luxembourg se déroulait jusqu'à présent du mardi au semedi, il aura lieu cette année du mercredi 20 septembre au dimanche 24 septembre. Les organisateurs ont annoncé un plateau extrêmement compétitf pour cette nouvelle édition, avec un total de 20 équipes, dont douze UCI WorldTeams. 6 UCI ProTeams et 2 équipes UCI Continental seront également au départ.

Les équipes UCI WorldTeam au départ seront: Ag2r-Citroën Team, Alpecin-Deceuninck, Bora-hansgrohe (dont fait partie le Luxembourgeois Bob Jungels), Cofidis, EF Education-Easypost, Groupama-FDJ (Kevin Geniets), Jumbo-Visma, Lidl-Trek (Alex Kirsch), Movistar Team, Soudal Quick-Step, Team Arkéa-Samsic (Michel Ries) et UAE Team Emirates.

Plusieurs Luxembourgeois

Les six UCI ProTeams engagées sont: Bingoal WB, Israel-Premier Tech, Lotto Dstny, Team Flanders-Baloise, Tudor Pro Cycling Team (Luc Wirtgen) et Uno-X Pro Cycling Team

Deux UCI Continental Teams complètent le plateau: Global 6 Cycling (Tom Wirtgen) et Leopard TOGT Pro Cycling quicompte actuellement six Luxembourgeoi: Loïc Bettendorf, Colin Heiderscheid, Mil Morang, Tom Paquet, Cedric Pries et Mats Wenzel. Ce dernier, qui participe actuellement au Tour de l'Avenir, est annoncé partant pour la nouvelle formation de développement de Lidl-Trek.