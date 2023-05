Le Luxembourg en bref: Un cycliste entre la vie et la mort après un accident

Les travaux sur la place du Knuedler sont en passe de se terminer et les étals du marché bi-hebdomadaire vont pouvoir y revenir, les mercredis et samedis matins, dès le 15 juillet, ont annoncé ce mercredi matin les autorités communales. Exilés à Hamilius depuis fin 2020, les commerçants vont donc retrouver leurs habitudes. «On espère que les nouveaux clients qui nous ont découverts à Hamilius, à côté du tram et des bus, nous suivront un peu plus loin», dit une des marchandes. Quoi qu'il en soit, «la place sera entièrement terminée d'ici là», assure la bourgmestre Lydie Polfer.

Outre les habituels poissons, fruits et légumes et autres fromages, un «Food Village» accompagnera le marché, de 10h30 à 14h. Stands, remorques et food-trucks pourront servir à manger. La Ville de Luxembourg a lancé un appel à candidatures et il est possible de postuler sur le site Internet de la Ville.