Aux trois frontières: Cyclistes et piétons vont se régaler sur des voies sécurisées

Les frontaliers le vivent au quotidien, notamment lors des nombreux chantiers routiers, la mobilité n’est pas toujours coordonnée entre le Luxembourg et ses voisins. Grâce aux plus de 6 millions d'euros de fonds européens obtenus via les projets Interreg, un projet utile au Luxembourg, à la France et à la Belgique, intitulé «Mobilité douce trois frontières», va se concrétiser d'ici peu dans les communes de Pétange, Longwy, Aubange et Messancy.