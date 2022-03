Icône des 80's : Cyndi Lauper a failli se suicider

La chanteuse révèle dans son autobiographie qu’elle a voulu en finir au début des années 80, mais que le succès d’un de ses titres l’a sauvée.

La chanteuse peut remercier le public. AFP

Si son titre «Girls Just Want To Have Fun» n’avait pas connu le succès, Cyndi Lauper se serait certainement donné la mort. C’est ce que révèle la chanteuse dans son autobiographie intitulée «Cyndi Lauper: A Memoir».

L’artiste de 59 ans y écrit qu’elle avait failli sauter du balcon de sa chambre d’hôtel à New York au début des années 80, tant elle se sentait mal dans sa peau. «La seule chose qui m’a empêchée de me suicider, c’est que je ne souhaitais pas que ma photo apparaisse à la Une d’un tabloïd et qu’on dise que la fille qui voulait s’amuser (Have Fun), n’avait pas réussi», explique la chanteuse.

Après avoir connu la gloire dans les années 80, grâce notamment à «Girls Just Want To Have Fun», «All Through The Night» ou encore «Time After Time», Cyndi Lauper s’est fait discrète ces dernière années. En 2006, elle a coécrit une comédie musicale basée sur le film «Kinky Boots». Le spectacle commencera en octobre à Chicago.

Regardez le clip de la chanson «Girls just want to have fun»