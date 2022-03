Cyndi Lauper sera au Luxembourg

L'Atelier accueille une autre icône des années 80, du nom de Cyndi Lauper.

«Girls just wanna have fun», «Time after time», «True Colors»: pas besoin de connaître l'anglais pour fredonner ces refrains inoubliables. Présente à l'Atelier, le 21 octobre prochain, Cyndi Lauper s'est rapidement distinguée par une plume et une sensibilité rares dans la musique pop des années 80.