Télévision : Cyril Hanouna porte une boucle d’oreille, ça jase

«TPMP» a fait sa rentrée en grande pompe, lundi, sur C8. Cyril Hanouna a surpris les téléspectateurs et les chroniqueurs sur le plateau avec un détail: il portait un anneau doré à l’oreille gauche. Ce qui n’a de loin pas fait l’unanimité auprès des fans de l’animateur français de 48 ans.

«Mais qu’est-ce qu’il a foutu Cyril? Ça fait vraiment moche», «Mauvaise résolution 2023», «Cette boucle, ça fait très années 1970. Honnêtement, tu as passé l’âge», «Il s’est percé l’oreille comme un adolescent. C’est répugnant», «On en met plus depuis des lustres. Il y a des trucs, il faut savoir les porter! Là, on est juste dans le ridicule puissance 1000», peut-on lire sur Twitter.