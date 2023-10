Cyril Hanouna vise un record avec «TPMP»

Cyril Hanouna fourmille d’idées, même après plus de dix ans à la tête de «Touche pas à mon poste!». Mercredi 25 octobre 2023, l’animateur, qui a relevé le niveau sécuritaire de son émission, a fait le point sur ses projets télévisuels. «J’ai de bonnes nouvelles. Sachez qu’il y a des choses qui arrivent. Comme je vous l’ai déjà dit, il y aura deux nouvelles émissions que je suis très heureux de produire. Une avec Jacques Cardoze et moi-même, une avec Pascale de La Tour du Pin et moi-même», a d’abord rappelé le Français, sous les applaudissements du public.