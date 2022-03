«Gault&Millau» : Cyril Molard une nouvelle fois élu chef de l'année

MOUTFORT - Les lauréats 2020 du «Gault&Millau» Belgique-Luxembourg sont connus. Cyril Molard, le chef de «Ma Langue Sourit» a été élu Chef de l'Année pour le seconde fois.

Autre nouveauté dans ce nouveau guide, Baptiste Heugens (Two6Two) est le tout premier «Jeune chef de l’année». Lady Jane obtient le titre de «Bar de l’année» et le Pas Sage «Pop of the Year». Pierre Zehner (La Distillerie et Côté Cour) est reconnu comme «pâtissier de l’année» et Claude Rameau (Pefferkär) est, quant à lui «sommelier de l’année».