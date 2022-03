Poules à la frontière : D'accord pour le jardinage, mais sans les animaux

ESCH-SUR-ALZETTE - Depuis deux ans, des riverains se plaignent des nuisances liées aux animaux des jardins ouvriers. Une réunion s'est déroulée mardi pour chercher une solution.

Des animaux vivent enfermés dans des cabanons de jardin à la frontière à Audun-le-Tiche en France. Un vrai calvaire pour les riverains de la rue de Belval à Esch-sur-Alzette. Une réunion entre les deux communes et ArcelorMittal Esch, propriétaire de ces terrains a eu lieu mardi après-midi. «On ne peut pas laisser ça comme ça, il faut faire quelque chose de propre», déclare Lucien Piovano, le maire d'Audun-le-Tiche.

Un affichage en langues française et portugaise, invitant les utilisateurs de ces terrains à une rencontre, sera mis en place sur chacune des parcelles. Elle devrait avoir lieu d'ici la fin du mois. Au sujet des animaux, «il vaudrait mieux que les propriétaires s'en débarrassent. D'autant qu'il s'agit d'élevages personnels», ajoute Lucien Piovano. Le but n'est pas de priver les utilisateurs de leurs terrains. «Ils pourront toujours jardiner, mais peut-être plus avoir d'animaux», assure-t-il.