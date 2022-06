Covid au Luxembourg : D'autres mesures en passe d'être levées ou assouplies

LUXEMBOURG – Les ministres se sont entendus ce mercredi en Conseil pour une réduction de la durée d’isolement à 7 jours et la fin du système 3G dans les hôpitaux.

Le projet de loi prévoit aussi la suppression du système 3G dans les hôpitaux et les institutions de soins, en gardant l’obligation du port du masque. Sans oublier l’alignement des mesures en place dans les centres pénitentiaires et de rétention avec celles de la population générale. Ces mesures, qui doivent encore être validées par la Chambre des députés et le Conseil d'État, sont prévues de rester en place jusqu’au 31 octobre 2022.