Arabie saoudite : D'autres stars pourraient suivre Ronaldo

Habitué à jouer devant 80 000 spectateurs à Old Trafford et dans un stade encore plus grand avec le Real Madrid, Ronaldo va découvrir son cinquième championnat dans un cadre beaucoup plus restreint: le Mrsool Park de Ryad, un stade de 25 000 places, où sa nouvelle équipe d'Al-Nassr affronte Al-Ettifaq.