Mesures climatiques – D'ici 2050, on vivra mieux... mais avec moins

Six résidents sur 10 pensent que leur vie va s'améliorer grâce aux mesures climatiques.

L'urgence climatique, un cadeau empoisonné laissé en héritage à nos enfants et nos petits-enfants: c'est ce qui ressort de la vaste enquête de la BEI dont les derniers résultats ont été publiés mardi. Seulement 17% des résidents interrogés pensent que le problème climatique sera réglé d'ici 2050 quand ils sont 81% à avoir le sentiment qu'il continuera à perdurer au-delà.

Pour autant, les résidents sont prêts à se mettre en ordre de bataille: 60% d'entre eux pensent que les politiques climatiques amélioreront leur qualité de vie et transformeront profondément leur quotidien. Ainsi, plus de la moitié (56%) prédisent que d'ici 20 ans, un quota énergétique sera alloué à chaque citoyen, bouleversant ainsi nos déplacements.

Réduction de la croissance et du pouvoir d'achat

Un résident sur 5 pensent en effet que d'ici les vingt prochaines années, la plupart d'entre nous ne posséderons plus de voitures et 61% estiment que nous télétravaillerons pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Un quart pense même que nous serons nombreux à avoir adopté un régime à base de plantes.

Une amélioration des conditions de vie qui rimera, pour 51% avec une réduction de la croissance économique du Luxembourg même si 60% pensent que les mesures prises crééront plus d'emplois qu'elles n'en détruiront. Ils sont même 73% à anticiper une diminution de leur pouvoir d'achat.

«Les habitants du Luxembourg voient clairement les possibilités qu’offre la transition écologique pour leur qualité de vie ainsi que pour le marché du travail», a confié Kris Peeters, vice-président de la BEI. «Mais ils sont également conscients de ses effets potentiellement préjudiciables sur leur pouvoir d’achat et sur l’économie dans son ensemble. En tant que banque européenne du climat, il est de notre devoir d’aider à anticiper ces préoccupations et de travailler avec les responsables politiques et les partenaires sectoriels pour y répondre concrètement».