Météo – D'importants écarts de températures à venir au Luxembourg

L'hiver le matin, le printemps l'après-midi, voilà pour schématiser ce qui vous attend au Luxembourg dans les prochains jours. Selon les prévisions de MeteoLux actualisées samedi, les températures seront effectivement négatives en fin de nuit et au petit matin, avant de dépasser les 15 degrés durant l'après-midi. Et cette évolution sera progressive.

Dimanche, il fera -2°C le matin puis jusqu'à 10°C. Mardi par exemple, il fera de -1°C à 16°C. Et le plus grand écart de températures est à attendre jeudi. Selon les prévisions disponibles, on devrait alors passer de -3°C à 17°C, soit 20 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi, avec un soleil qui devrait être au rendez-vous.