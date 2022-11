Racisme à Buckingham : «D'où est-ce que les gens comme vous viennent?»

Ses «profondes» excuses

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré prendre l'incident «extrêmement au sérieux».«Des commentaires inacceptables et vraiment regrettables ont été faits», a déclaré le palais. «La personne concernée aimerait exprimer ses profondes excuses pour le mal causé et a quitté son rôle honorifique avec effet immédiat.»

«Nous sommes restées abasourdies et muettes»

Mme Fulani explique n'avoir pas su que répondre ni que faire. «Je ne pouvais pas le dire à la reine consort, et c'était un choc pour moi comme pour les deux autres femmes (à mes côtés), nous sommes restées abasourdies et muettes». «Nous ne souhaitons pas révéler l'identité de la personne concernée, c'est le système qui doit évoluer», a insisté Sistah Space. Selon plusieurs médias locaux, il s'agirait de Lady Susan Hussey, 83 ans, la plus fidèle dame de compagnie de la reine Elizabeth et la marraine du prince William.