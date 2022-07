Guerre en Ukraine: D'où viennent les «autres» réfugiés du Luxembourg?

22 demandes émanent de citoyens nigérians, 26 d'Algériens, 25 de Camerounais, 16 de Marocains ou encore 13 de Russes. Au total, plus d'une centaine de nationalités différentes figurent dans les requêtes compilées par la direction de l'immigration. Notons que 98% des demandes ont été accordées et 2% refusées.

La dynamique repart à la hausse

Syriens, Érythréens, Afghans

Si la pandémie a ralenti le flux de réfugiés, les guerres et oppressions à travers le monde ne se sont pas arrêtées pour autant. Après plus de 10 ans de guerre civile, les Syriens sont encore les plus nombreux à avoir demandé l'asile au Luxembourg en 2022 (377 personnes, soit 40,2% des demandes). Ils sont suivis par les Érythréens (149 demandes, 15,9%) et les Afghans (74 demandes, 7,9%), un an après le retour au pouvoir des Talibans.