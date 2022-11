Concert au Luxembourg: Dadju a fait grimper la température à la Rockhal

Dadju s'offrait une arrivée de superstar, au cœur d'une imposante scénographie, d'une formation guitare-basse-batterie et de ses choristes. Lunettes de soleil sur le nez, on pensait bien sûr à Gims, son frère. Ce dernier a peut-être dû lui glisser quelques conseils en matière de show, tant celui-ci était au point.

«Vous allez transpirer ce soir et moi aussi»

«Il n'y a qu'une seule règle pour participer au "Cullinan Tour", c'est de connaître toutes les paroles par cœur» lançait Dadju. Aux premières notes de «Dieu Merci», on pouvait vérifier ça. Le public était en fusion, chantant les textes et criant sa joie.

Dadju faisait danser aux sons estivaux de «Mon Soleil», chantait l'amour («Toko Toko»), les relations complexes («Amour Toxic») mais aussi l'infidélité et la trahison. «Prince Dadj» trouvait même deux anciens amants dans le public pour les faire monter et s'expliquer sur scène. «Vous allez transpirer ce soir et moi aussi» avait-il promis. Promesse tenue, avec une communion totale entre Dadju et ses fans.