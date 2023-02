Avis de recherche au Luxembourg : Daiana, 16 ans, a disparu depuis presqu'une semaine

Daiana Ros Reis Martins, 16 ans, est portée disparue depuis le 4 février dernier et a été aperçue pour la dernière fois à Bourglinster. Elle mesure entre 1,70 m et 1,80 m, a les cheveux bruns mi-longs, le teint hâlé, des yeux marrons et parle luxembourgeois, portugais, allemand et français.