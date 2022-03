Processus de paix : Damas interrompt les négociations de Genève

Les discussions prévues mardi après-midi ont été annulées mais devraient reprendre mercredi. La délégation envoyée par Bachar Al-Assad accuse Washington de vouloir saboter les pourparlers.

Malgré les efforts du médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe Lakhdar Brahimi pour le cinquième jour consécutif, le blocage entre les deux bords reste entier sur la question explosive de la période de transition en Syrie, pays ravagé par une guerre qui a fait en près de trois ans 130 000 morts. À la suite d'une réunion à 11h, l'ONU a annoncé de manière laconique «qu'aucune réunion n'était prévue cet après-midi», comme cela était le cas depuis samedi.

L'opposition a d'emblée accusé le régime de ne pas coopérer sur la question de la transition, ni sur celle des aides humanitaires, notamment pour les quartiers rebelles assiégés de Homs. «M. Brahimi a levé la séance parce que le régime ne coopérait sur aucun sujet», a affirmé Rima Fleyhane, membre de la délégation de l'opposition. Selon elle, l'opposition a présenté sa «vision d'une nouvelle Syrie démocratique et pluraliste», mais le régime «n'a rien présenté et refusé toute discussion».

Washington réticent à livrer des armes aux rebelles

Urgence humanitaire à Homs

M. Brahimi avait indiqué que les discussions devaient porter sur le communiqué dit de «Genève I», qui prévoit la mise en place d'une autorité gouvernementale de transition dotée des pleins pouvoirs, ce qui pose la question du devenir du président Bachar al-Assad. «S'il n'y a pas de progrès dans les prochains jours, le processus va devenir de plus en plus fragile», a constaté un diplomate occidental.

Aucun progrès n'a par ailleurs été noté au niveau de l'arrivée des aides aux quartiers assiégés par l'armée à Homs, où l'opposition demande l'entrée de convois humanitaires dans ces zones où sont bloqués 3 000 personnes. Or le régime propose d'abord de laisser sortir les femmes et les enfants, affirmant que l'entrée des aides était menacée par les rebelles. «Il y a des tireurs embusqués qui empêchent l'entrée de l'aide, même les volontaires ont peur d'entrer». Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations unies et le Fonds pour l'Enfance (UNICEF) ont confirmé mardi avoir «des camions en attente» depuis un entrepôt à la périphérie de Homs.