Conflit syrien : Damas veut «organiser une élection libre»

Le régime syrien a démenti samedi les accusations de l'opposition en exil et de l'Occident, qui qualifient le scrutin présidentiel du 3 juin de «parodie de la démocratie».

Le président Bachar al-Assad, dont la famille est au pouvoir en Syrie depuis plus de 40 ans, n'a pas encore présenté sa candidature dans le cadre de cette élection qui sera organisée en plein conflit et dans les zones contrôlées par le régime. «La présidence syrienne garde la même distance vis-à-vis de tous les candidats pour que les Syriens choisissent leur candidat et leur président de manière libre et transparente», a indiqué le pouvoir. La présidence a salué «l'atmosphère démocratique» du processus de dépôt des candidatures, au cours duquel deux Syriens se sont présentés, un député et un membre de l'opposition tolérée par le régime.