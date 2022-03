Chef luxembourgeois : Damien Klein n'ira pas en finale du Bocuse d'or

LUXEMBOURG - Sélectionné en décembre dernier pour représenter le Grand-Duché, le chef luxembourgeois n'est pas parvenu à se qualifier en finale de la célèbre récompense gastronomique.

La finale du Bocuse d'or qui aura lieu à Lyon, les 28 et 29 janvier 2015, se fera malheureusement sans le Luxembourg. Au bout de plus de cinq heures d'épreuve, le chef Damien Klein et son équipe ne sont pas parvenus à franchir l'ultime étape. Le jeune chef cuisinier de 33 ans qualifié de «créatif» et de «spontané» était pourtant jugé comme un candidat prometteur. Mais à ce stade de la compétition, la concurrence était féroce.

Sur le podium on retrouve trois pays nordiques, la Suède, le Danemark et la Norvège, sans doute plus inspirés par les thèmes imposés. En effet, pour réaliser le plat de viande il fallait s'inspirer du jeune porc suédois et pour le poisson du lieu noir et des fruits de mer suédois.