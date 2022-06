Festival au Luxembourg: Damso et la Belgique au top, ténèbres sur le dancefloor, revivez la clôture des Francofolies

La Belgique à l’honneur. Le rappeur bruxellois Damso est venu clôturer en beauté cette édition 2022 des Francofolies au Gaalgebierg, à Esch-sur-Alzette avec un show à son image: sobre dans l’approche, fort en basse, technique au niveau du flow et gonflé en tubes puissants (« Feu de bois », « Mosaïque solitaire », « Démons »).

Une volonté du colosse désireux de «balancer le plus de morceaux possibles» pour une fête réussie. «Je ne veux pas de piqûres ici» , a-t-il également prévenu dès le début de son set. «Je suis chaud, j’ai du cardio», a-t-il enchaîné en introduction de «BruxellesVie».

Roméo Elvis aime le Luxembourg

Lourd et agressif sur «Bruxelles arrive», il n’a pas manqué non plus de chanter son bonheur sur «Soleil», chanson d’amour adressée à «sa femme française» originaire du pays voisin «qu’il aime tant taquiner». Entre deux déclarations d’amour à son public, le frère d’Angèle a surtout électrisé la scène à coups de pogos avant de conclure sur un mea culpa avec «Maquette», référence aux accusations d’agressions sexuelles qui l’ont visé.