Damso supprime son dernier album en date des plateformes

Alors qu’il a mis sa carrière sur pause jusqu’en 2025 pour sillonner la planète en camping-car, Damso fait toujours parler de lui. Le rappeur belge de 31 ans a en effet fait supprimer «QALF», son quatrième et dernier album en date, sorti en septembre 2020, de toutes les plateformes de streaming. Dès le 27 octobre 2023, les titres du disque et de sa réédition «QALF Infinity» ont ainsi disparu, tour à tour, d’Apple Music, de Deezer, de Spotify, de SoundCloud ou encore de YouTube, pour ne citer que les plus importantes.