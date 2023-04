Football luxembourgeois: Dan Santos diplômé parmi l'élite du foot mondial

C'est le diplôme d'entraîneur le plus prestigieux au monde. Comme Didier Deschamps, Pep Guardiola ou Luc Holtz, le sélectionneur de l'équipe féminine du Luxembourg, Dan Santos est officiellement diplômé depuis la semaine passée de l'UEFA Pro. Pendant deux ans, le technicien de 41 ans a assisté à près de 300 heures de cours, à Tubize, le siège de la Fédération belge de football, sur des thématiques allant de la gestion d'un staff technique aux relations avec la presse. «Ça m'a fait évoluer en tant qu'entraîneur», reconnaît le sélection-neur du Grand-Duché.

Dans la même promotion que Karel Geraerts, coach de l'Union Saint-Gilloise, ou de Vincent Kompany, leader de D2 anglaise avec Burnley, le technicien a appris au côté de ses camarades. «Kompany est très simple, très abordable, souligne le Luxembourgeois. Il nous a fait des comparaisons entre les entraînements de Pep Guardiola, Manuel Pellegrini et Roberto Mancini (trois de ses entraîneurs à Manchester City)». Mais l'équipe féminine du Luxembourg s'est aussi immiscée dans les conversations: «Étonnamment, les entraîneurs ont suivi notre évolution et m'ont posé des questions», remarque Santos qui, avec l'Allemand René Maric, ex-adjoint à Dortmund, était le seul technicien non belge de sa promotion.