Débordant d'énergie : Dance Gavin Dance rend heureux

ESCH-SUR-ALZETTE - En 2005, Dance Gavin Dance voit le jour. Depuis, le groupe californien a connu des changements de membres, mais est toujours resté fidèle à son style, le post-hardcore. Le groupe présentera son album «Happiness» après les premières parties de In Fear and Faith et Asking Alexandria.