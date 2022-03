Gagne tes places! : Dani Lary, maître de l'illusion au Galaxie

Faiseur de rêves et magicien de la démesure, Dani Lary revient pour un show familial exceptionnel au Galaxie à Amnéville!

Spectacle de magie

L'essentiel et le Galaxie à Amnéville t'offrent tes places pour le spectacle de Dani Lary, le vendredi 25 mars à 20h. Découvre le Roi de la Magie et ses plus grandes créations, laisse-toi bercer par l’impossible… Une chose est sûre, tu en redemanderas!