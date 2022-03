Nouvelle Commission : Daniel Cohn-Bendit se lâche et lance «Ta gueule!»

Le président des écologistes au Parlement européen s'est emporté mardi peu avant le vote du Parlement pour valider la nouvelle Commission. Jusqu'à exploser face à Martin Schultz, président du Parti socialiste européen.

«J'avoue que c'est fantastique. Nous assistons à la coalition des hypocrites. Juste avant la Saint-Valentin on dit à monsieur Barroso : 'Je t'aime, moi non plus ! On ne te croit pas pas mais on va voter pour toi!'» attaque Daniel Cohn-Bendit lors de son intervention en tant que chef de file des écologistes au Parlement européen.