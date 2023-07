Législatives 2023: Daniel Frères et Angie Bisenius partent à l'abordage de l'Est

Les candidats Pirates de l'Est.

Daniel Frères et Angie Bisenius sont têtes de liste pour les Pirates dans la circonscription Est, a annoncé dimanche soir le parti. Daniel Frères, 56 ans, travaille en indépendant et préside une association de défense des animaux. Angie Binenius, 28 ans, est employée communale et ambulancière.