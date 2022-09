Nicaragua: Daniel Ortega qualifie l’Eglise catholique de «dictature»

Nicaragua : Daniel Ortega qualifie l’Église catholique de «dictature»

«Qui élit les curés? Qui élit les cardinaux? Qui élit le pape? C’est une dictature parfaite, une tyrannie parfaite!» s’est exclamé Daniel Ortega, mercredi soir, dans un discours à l’occasion du 43e anniversaire de la fondation de la police nicaraguayenne. Le pape François a insisté le 15 septembre sur la nécessité de «ne jamais arrêter le dialogue» avec le Nicaragua, où les tensions croissent entre l’État et l’Église catholique. «Il y a un dialogue. On a parlé avec le gouvernement. Il y a un dialogue. Ça ne veut pas dire que l’on approuve tout ce que fait le gouvernement. Ou que l’on désapprouve tout», a dit le pape argentin.

En mars, le Nicaragua avait expulsé l’ambassadeur du Vatican. Et en août, Mgr Rolando Alvarez, critique du régime, a été arrêté et «assigné à résidence», selon la police qui a invoqué des activités «déstabilisantes et provocatrices» de l’évêque.