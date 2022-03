Daniel Radcliffe sort ses sous pour la cause gay

Le héros de «Harry Potter» a offert un gros chèque à une association qui vient en aide aux homosexuels suicidaires.

«Ça m’a dévasté d’apprendre qu’en 2009, les gays, les lesbiennes et les transexuels se suicident jusqu’à quatre fois plus que les hétéros», a déclaré Daniel Radcliffe dans le magazine Attitude. Il ajoute: «Les jeunes homosexuels doivent comprendre qu’ils ne sont pas seuls et que leurs vies sont importantes».