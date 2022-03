Daniela: «Jonathan, c'est une m...»

L'ex de Jonathan est revenue pour 24h dans la Maison des secrets... et règle ses comptes. Lui se trouve en mauvaise posture: avec Daniela qu'il n'a pas vraiment quittée et Sabrina, l'actuelle... Qui va-t-il choisir?

Visiblement, Jonathan n'est pas sorti de la tête de Daniela. La jeune Portugaise, qui était sortie de la Maison des secrets, y refait une incursion de 24h. L'occasion, pour elle, de passer un peu de temps avec Jonathan, son ex. Histoire de se prouver que c'est bien le même qu'elle a aimé. Tandis que Jonathan n'arrive pas à dissimuler qu'il est mal à l'aise...

La brunette digère mal, manifestement, sa rupture avec lui et laisse éclater sa colère. "Le mec, vendredi dernier me dit qu'il m'aime, en plein prime! Il est pas normal! Pour moi, c'est une merde! Je ne me suis jamais fait humilier comme lui l'a fait" se confie-t-elle à Cindy.