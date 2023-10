Danielle Maas«La Coque est idéale pour un tournoi Masters»

La séquence du 16 octobre

Organisé à la Coque à partir de jeudi, le Luxembourg Ladies Tennis Masters a remplacé en 2022 le BGL BNP Paribas Luxembourg Open Luxembourg, le tournoi WTA qui a prospéré pendant 25 ans à Kockelscheuer. Ce nouveau format est un tournoi sur invitation où s'affrontent 8 joueuses, des anciens grands noms qui ne sont plus classés sur le circuit professionnel féminin.

«D'un point de vue logistique, c'était devenu très dur, en raison des exigences de la WTA. Après 25 ans, on a décidé de s'arrêter là. 25 ans, c'est un beau chiffre. On s'est demandé ce qu'on allait faire, on a eu l'idée de ce Luxembourg Ladies Tennis Masters» explique Danielle Maas, la directrice du tournoi.