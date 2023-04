Tennis: Daniil Medvedev entretient sa forme olympique à Miami

Daniil Medvedev (5e joueur mondial) a remporté pour la première fois le Masters 1000 de Miami, son quatrième titre de l'année en cinq finales consécutives, en battant 7-5, 6-3 Jannik Sinner (11e), dimanche. Le Russe de 27 ans, qui s'est également imposé à Rotterdam, Doha et Dubaï en février, succède au palmarès à Carlos Alcaraz, qui lui a infligé deux semaines plus tôt à Indian Wells sa seule défaite en 25 matches. L'Espagnol, qui a échoué à réussir le «Sunshine Double», éliminé en demi-finale par l'Italien, perdra sa place de No 1 mondial lundi au profit de Novak Djokovic, absent en Floride comme en Californie car non vacciné contre le Covid.