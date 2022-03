Dopage : Danilo Di Luca écope de deux ans de suspension

Le tribunal national antidopage du Comité olympique italien (CONI) a décidé lundi de suspendre deux ans le cycliste italien, contrôlé positif à l'EPO lors du dernier Tour d'Italie.

Le tribunal a en outre condamné le coureur à une amende de 280 000 euros et au paiement du coût des analyses (2 040 euros), selon sa décision publiée sur le site Internet du CONI. "Ce n'est pas fini, il y a encore des possibilités de combattre et je vais de l'avant. Nous ferons un recours devant le Tribunal administratif du Sport" (TAS), a réagi le coureur, cité par l'agence de presse italienne Ansa.

"Pour l'instant, nous disposons seulement de la décision, nous attendons les motivations. Je peux seulement réaffirmer que je n'ai pris aucune substance et que je ne m'attendais pas à cette suspension. Je reste optimiste et confiant dans la décision du TAS", a-t-il ajouté. "Même si le TAS confirmait les deux ans de suspension, je n'abandonnerais pas le cyclisme. Mais je suis certain de reprendre (la course) avant deux ans", a-t-il affirmé.