«Dans Bisso Na Bisso, il n'y a aucune forme d'exclusion»

Passi nous parle du retour de son collectif Bisso Na Bisso dont l'album «Africa» vient de paraître.

Passi: Nous avons travaillé sur nos opus respectifs. L’envie de revenir avec Bisso Na Bisso s’est concrétisée il y a deux ans. Ces deux années ont ainsi été mises à profit de ce second album studio.

Comment aviez-vous vécu le succès du premier album, qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires?

Nous l’avons très bien vécu car nous avions aussi bien la reconnaissance du public européen que du public africain. Nous souhaitions véhiculer des messages positifs et refléter musicalement nos influences culturelles.

«Bisso Na Bisso» signifie «Entre nous». Cela reflète plus votre travail au sein du collectif ou votre volonté d’unir tous les peuples?

Il s’agit des deux car nous mélangeons beaucoup d’influences musicales et nous travaillons aussi pour l’union des peuples. C’est un carrefour culturel. Il n’y a aucune forme d’exclusion.

Nous avons choisi «Show ce soir» comme premier single car il signifie que le Bisso Na Bisso se prépare et va de nouveau vers le public. Je pense que le single est une bonne introduction à l’album.

En tant qu'ambassadeur de l’ONU, considérez-vous qu’avec les défis écologiques et économiques, le déséquilibre Nord-Sud est une des urgences de notre siècle?

Je pense qu’il y a énormément de choses à régler entre le Nord et le Sud. L’Europe a besoin de l’Afrique et inversement. J’ai la double culture et je pense voir ce qui peut se faire de chaque côté car j’ai les deux visions. Il est choquant de voir que des enfants meurent de faim dans des champs sous lesquels se trouve du pétrole.